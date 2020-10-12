В ренийской Орловке паромная переправа с Румынией работает круглосуточно

Паромную переправу через Дунай «Орловка — Исакча» на границе с Румынией 12 октября перевели в круглосуточный режим работы.

До этого переправа, которую обслуживает один паром, функционировала только в светлое время суток, сообщает в Facebook ООО «Паромный комплекс Орловка»/Ferry complex Orlivka LTD.

«С радостью сообщаем, что начиная с 12 октября 2020 года паромная переправа Орловка Украина — Исакча Румыния начинает работать круглосуточно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам первых двух месяцев функционирования этой переправы поток транспорта из Украины в Румынию существенно увеличился, хотя переправу пока что обслуживает один паром, который осуществляет рейс примерно раз в час. Паром может принимать до 15 грузовых автомобилей или автобусов большой вместимости.

Кроме того, вследствие карантина с румынской стороны осуществляется переправа только грузового транспорта. Перевозки пассажиров, в том числе на автобусах, которые заявлены в тарифах, пока что не осуществляются — до полноценного открытия границ.

Дирекция переправы планирует ввести в эксплуатацию уже к весне 2021 года второй паром, что позволит осуществлять рейсы каждые 30 минут. Всего, считают инвесторы этого объекта, на переправе могут работать до четырёх паромов с интервалом в 15 минут.

Время перехода по Дунаю занимает 7-8 минут, ещё 5 минут идёт на швартовку, 5 минут — на выгрузку машин, 15 минут — на загрузку машин на паром. В данный момент пропускная суточная способность переправы «Орловка — Исакча» — 200 единиц грузового автотранспорта, 500 легковых автомобилей и 1500 пассажиров в сутки.

Переправа сооружена в самом узком месте Дуная — ширина реки здесь около 900 метров. Переход Орловка — Исакча даёт прямой и кратчайший путь из Украины в страны Южной Европы и Турции. Благодаря переправе путь между государствами сократился на 200 км, время оформления грузов — на 10-12 часов.

Как сообщала Одесса News, запуск паромного сообщения Орловка — Исакча состоялся 10 августа.

Фото и видео: Facebook