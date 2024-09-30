В Одесской области задержаны 4 «уклониста», пытавшихся на байдарках сбежать в Румынию

Четверо мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу вблизи города Килия через реку Дунай, задержали пограничники Измаильского отряда.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что местные жители в возрасте от 25 до 41 года сговорились вместе бежать в Румынию. Для этого они заранее купили в интернет-магазине две двухместные резиновые надувные байдарки. Чтобы пограничники их не увидели, свой замысел реализовывали ночью, когда сел густой туман.

«Сначала они добрались до острова Кислицкий, ну а оттуда хотели форсировать Дунай до румынского берега. Однако не получилось, помешал пограничный наряд, который их обнаружил с помощью технических средств и задержал», — говорится в сообщении.

На нарушителей составили протоколы по статьям 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» и 202 КУоАП «Нарушение пограничного режима», решение по которым примет суд и руководитель пограничного подразделения соответственно.

Одесса News информировала, что в сентябре 2024 года на автодороге Одесса-Рени пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали 36-летнего водителя грузовика, который пытался подвезти к границе с Молдовой своего пассажира в специально оборудованном под багажным отсеком грузовика тайнике.

Фото: Госпогранслужба

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