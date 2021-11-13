Во Франции продолжают строительство катеров для Украины

Во Франции на верфи компании OCEA в работе находятся 10 катеров, которые будут использоваться украинскими пограничниками в Азово-Черноморском бассейне.

Как сообщает USM, ссылаясь на Госпогранслужбу Украины, во Францию уже прибыли офицеры-пограничники для сопровождения этапов строительства и приёмки работ.

Как сообщала Одесса News, министру финансов Украины предоставлено право заключить кредитные договоры в рамках поддержки правительства Франции для реализации государственного инвестиционного проекта — закупки 20 катеров морской безопасности и охраны морских границ. Из них пять будут построены в Украине на ССЗ «Нибулон». Общая сумма кредита составляет почти 117 млн евро.

Первый катер FPB 98 MKI должны спустить на воду в конце 2021 года.

Кстати. FPB 98 MKI — это маневренный патрульный катер длиной 30 метров. Максимальная скорость — 55 км/ч. Каждое судно будет оснащено современными системами оптико-электронного наблюдения, RIB-лодками для обзорных групп пограничников, современным вооружением. Катера будут использоваться для охраны государственной границы на воде, операций наблюдения, надзора и контроля, поисково-спасательных операций и противодействия диверсионно-разведывательным группам.

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