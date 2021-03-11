В Одессе скоро появятся французские катера: Украина взяла кредит

Кабинет Министров принял распоряжение относительно государственных займов на закупку 20 катеров для охраны морских границ в соответствии с Рамочным договором между Украиной и Францией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Правительством принят разработанный Минфином проект распоряжения «Об осуществлении государственных внешних займов в соответствии с Рамочным договором между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины «, — говорится в сообщении.

При этом министру финансов Украины предоставлено право заключить кредитные договоры в рамках поддержки правительства Франции для реализации государственного инвестиционного проекта — закупки 20 катеров морской безопасности и охраны морских границ.

Согласно документу, покупателем является администрация Госпогранслужбы, поставщиком — французская компания ОСЕА. Сумма официальной поддержки не превышает 116 млн евро.

Официальная поддержка включает банковскую ссуду, гарантированную Французским экспортным агентством Bpifrance Assurance Export, на максимальную сумму 76 млн евро и прямой займ Казначейства Франции на максимальную сумму 40 млн евро. Финансовая поддержка предоставляется в размере, составляющем 85% стоимости контракта. Срок погашения кредитов не превышает 10 лет (с учётом срока выборки кредита).

Отмечается, что процентная ставка казначейской займа составит 0,38% годовых на дату подписания контракта), а процентная ставка банковского займа на 6 месяцев + маржа — до 1,4% годовых.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года Украина и Франция подписали межправительственное рамочное соглашение по официальной поддержке в усилении системы морской охраны и безопасности границ.

22 июля 2020 года в Николаеве был подписан контракт по реализации украинского-французского проекта, предусматривающего в течение трёх лет строительства и получения Госпогранслужбой Украины 20 современных патрульных катеров, четверть из которых будет выполнена отечественным судостроительным предприятием Нибулон» по французским технологиям.

По данным Госпогранслужбы, по состоянию на декабрь 2020 года корпус первого катера был готов на 50%, второго — на 30%.

Инфографика: МВД Украины

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