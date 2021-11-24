В Одессе обыск у начальника Южного управления ГПСУ: результаты потрясающие

По неподтверждённым пока официально данным, в Одессе обыскали начальника Южного регионального управления Госпогранслужбы Сергея Мула на рабочем месте и в его жилье.

Как информирует OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники, основанием для их проведения стала неуказанная в декларации недвижимость.

Отмечается, что обыски прошли в Одессе и Киевской области. Провели следственные действия сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

«Основная претензия – это неуказанный в декларации дом под Киевом стоимостью 600 тысяч долларов», – заявил источник.

У Сергея Мула нашли более 40 миллионов гривен, которые не были задекларированы. Также у него нашли документы, свидетельствующие о том, что мужчина владеет недвижимым имуществом в Италии и Испании. Кроме того, у него нашли паспорт гражданина Колумбии на имя Хорхе Фернандеса 25.06.1973 г. р., а также крупную сумму наличных в евро, долларах и белорусских рублях, 3 банковские карты, одна из них швейцарского Credite Suisse.

Сейчас Мул якобы находится в отпуске, он не арестован. Последнюю декларацию чиновник подал в марте 2021 года. В ней указано, что семья генерал-майора владеет квартирой в Борисполе, гаражом, шестью земельными участками в Бориспольском районе Киевской области и автомобилем Volkswagen Passat B8.

Также в декларации отмечается, что Мул владеет авторским правом на научное произведение «Комплекс тестов, позволяющих оценить психологическую готовность кандидата к выполнению будущих должностных обязанностей».

В 2020 году Мул получил 535 822 гривны заработной платы и 1390 грн материальной помощи. В Ощадбанке генерал-майор хранит 120 тысяч гривен. В августе 2020 года Владимир Зеленский присвоил чиновнику звание генерал-майора.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat