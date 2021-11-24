Одесские спасатели разблокировали машину с женщиной за рулём

23 ноября в Одесской области спасатели помогли пострадавшей во время дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, ДТП произошло вечером на трассе Одесса-Рени, за пределами сёл Маяки и Большой Дальник, на повороте на Теплодар.

Понадобилась помощь по деблокированию женщины из легкового автомобиля Daewoo Lanos.

С помощью электрогидравлических ножниц, гидравлического домкрата и маслостанции, работники ГСЧС изъяли пострадавшую и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Как сообщала Одесса News, 13 ноября на трассе Одесса-Николаев у села Сычавка Одесской области полицейские на Renault, выехав на встречную полосу, столкнулись с автомобилем Mitsubishi. Пятеро пострадавших.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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