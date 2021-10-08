Труханов: Нас нельзя так просто сломать

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрать городскому голове Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в причастности к махинациям с землёй, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн.

Об этом сообщила Укринформу пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

«Прокуратура запрашивает содержание под стражей с альтернативой залога в размере 120 млн грн», — сказала она, отвечая на вопрос, какую меру пресечения запрашивает прокурор для Труханова.

В пятницу с 9 часов ВАКС начал избирать меру пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову.

Суд начался в 9:25, но журналистов на заседание не пустили, а предложили им пройти в зал, где можно посмотреть прямую трансляцию.

По данным 048.uа, прокурор заявил о том, что есть основания для содержания мэра Одессы под стражей. «Настаиваю на этом», — отметил прокурор. Также, по его словам, организатором преступной организации является бизнесмен Галантерник, который находится сейчас за пределами Украины.

Судья сделала замечание прокурору, попросив изъясняться не общими фразами, а конкретикой. Прокурор продолжал настаивать на том, чтобы Геннадия Труханова арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 120 миллионов гривен.

Перед началом заседания ВАСУ мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что он не может позволить себе внести залог в 120 миллионов гривен, сославшись на свою декларацию. Труханов также отметил, что, судя по той же декларации, он является одним из самых бедных мэров Украины.

Труханов записал видео, на котором утверждает, что все обвинения НАБУ беспочвенные и искусственно созданные.



«Уважаемые одесситы, вчера НАБУ вручило мне подозрение. Такое же абсурдное и беззаконное, как и все предыдущие. Ни для кого не секрет, очень много тех, кому хотелось бы уничтожить местное самоуправление в Одессе. Это конкретные застройщики, которые застроили практически все санатории нашего города, строя свои уродливые хрущёвки 21 века, с надписями на крыше. Это разнокалиберные киевские и одесские политики, это осуждённый судом коррупционер директор НАБУ Артём Сытник, это остатки команды афериста Саакашвили, которые трудоустроены в НАБУ и прокуратуре», — заявил Труханов.

Труханов также сказал о каких-то пяти социологических исследованиях, результаты которых даже якобы опубликованы. И после их обнародования на него открыли уголовное производство.

Мэр также утверждает, что у оппонентов нет доказательной базы. А есть «неуёмная жажда на своё усмотрение распоряжаться Одессой». От суда будут требовать незаконного отстранения его и остальных подозреваемых. Далее он сравнивает НАБУ с НКВД.

Что касается ущерба, нанесённого городу, то, по словам Труханова, земля, о которой идёт речь в подозрении, по прежнему находится в городской собственности, а за её аренду бюджет исправно получает деньги, которые идут на улучшение инфраструктуры.

Как сообщала Одесса News, 6 октября детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В их числе мэр Одессы.

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