В Раде инициировали следственную комиссию по деятельности Труханова

Народный депутат от «Слуги народа» Алексей Леонов, избранный по 135 округу в Приморском районе, инициировал создание комиссии Верховной Рады Украины по деятельности мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook и во время брифинга в Верховной Раде.

Уважаемые одесситы❗️Сегодня я инициировал создание временной, следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования фактов нарушения Конституции и законов Украины Одесским городским головой Геннадием Трухановым. А также провести расследование преступлений и внедрения коррупционных схем, ненадлежащего исполнения обязанностей правоохранительных органов по расследованию преступлений Геннадия Труханова.Эта комиссия поможет нам справиться с большинством проблем, которые регулярно возникали в Одессе в течение всего периода правления Труханова. Среди них:🔘колоссальные масштабы коррупции в городской власти;🔘разворовывание городской собственности и бюджетных средств;🔘незаконная застройка и уничтожение уникальных архитектурных и природных объектов.Обо всех этих проблемах давным-давно известно уже, наверное, каждому одесситу, кроме правоохранительных органов, в чьи обязанности и входит расследование подобных преступлений. Точнее, расследование уже начинались. Фактов для них более, чем достаточно.В уголовных делах по фактам коррупции и нанесения ущерба городу по разным эпизодам фигурируют сотни миллионов гривен. Но эти дела были закрыты по надуманным причинам или тянулись годами.Чувство своей безнаказанности и безразличие к одесситам со стороны городской власти во главе с Геннадием Трухановым привели к страшным трагедиям – гибели десятков людей в результате пожаров, которые происходят в Одессе в последнее время.За все эти смертельные пожары пока что, не ответили настоящие виновные – те, кто вопреки закону не приняли необходимых мер пожарной безопасности❗️Весна уже пришла – должны быть и посадки🌱Артем ДмитрукGoreniuk OleksandrDaria VolodinaАлександр СоваОлег Колев Gepostet von Alexey Leonov am Dienstag, 3. März 2020

По словам Леонова, комиссия будет расследовать факты нарушения Конституции и законов Украины Одесским городским головой Геннадием Трухановым.

Также Леонов требует провести расследование ненадлежащего исполнения обязанностей правоохранительных органов по расследованию «преступлений мэра Одессы».

По словам нардепа, в Одессе при непосредственном участии Труханова масштабы коррупции в городской власти достигли колоссальных размеров, бюджет Одессы разворовывается, а уникальные архитектурные и природные объекты уничтожаются.

«Обо всех этих проблемах давным-давно известно уже, наверное, каждому одесситу. Кроме правоохранительных органов, в чьи обязанности и входит расследование подобных преступлений, — отмечает Леонов. — Точнее, расследования уже начинались. Фактов для них более чем достаточно. В уголовных делах по фактам коррупции и нанесения ущерба городу по разным эпизодам фигурируют сотни миллионов гривен, но эти дела были закрыты по надуманным причинам или тянулись годами. Чувство своей безнаказанности и безразличие к одесситам со стороны городской власти во главе с Геннадием Трухановым привели к страшным трагедиям – гибели десятков людей в результате пожаров, которые происходят в Одессе в последнее время. За все эти смертельные пожары пока что не ответили настоящие виновные – те, кто вопреки закону, не приняли необходимых мер пожарной безопасности».

«Весна уже пришла, и должны состояться обещанные посадки», — резюмировал Леонов.

Фото: Думская, Facebook