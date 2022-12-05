5 декабря, в Международный день волонтёра, Одесса получила очередную помощь от партнёров.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, общественная организация «Национальный совет по здравоохранению и безопасности» при поддержке Ассоциации украинцев в Вероне (Италия) подарила нашему городу машину скорой помощи, которую доставили из Европы в Одессу.

«Хочу поблагодарить Национальный совет по здравоохранению и безопасности, Ассоциацию украинцев в Вероне и всех волонтёров за сотрудничество и помощь. Крепкого здоровья, удачи и выдержки! Всё будет Украина!», – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Для справки. Реанимобиль класса С с разводкой под кислород будет использоваться для нужд медицины города.

Как сообщала Одесса News, 30 ноября КП «Теплоснабжение города Одессы» получило два новых экскаватора JCB полной комплектации по программе энергетической безопасности USAID.

Фото: «Одесса»

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