Верховная Рада распустила Центральную избирательную комиссию

13 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление «О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии».

Соответствующее решение поддержал 341 народный депутат при минимально необходимых 300, сообщается на сайте ВРУ.

«В соответствии с пунктом 21 части первой статьи 85 Конституции Украины и статьи 311 Закона Украины «О Центральной избирательной комиссии» и учитывая мотивированное представление Президента Украины, Верховная Рада Украины постановляет: прекратить досрочно полномочия всего состава Центральной избирательной комиссии», — говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Кстати. Президент Владимир Зеленский 9 сентября внёс в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии. 11 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал это представление Президента.

Своё представление Президент мотивировал тем, что при осуществлении регистрации народных депутатов ЦИК якобы действовала предвзято и вопреки принципам, определённым избирательным законодательством. В представлении также отмечается, что 28 решений ЦИК были отменены судами.

Нынешний состав ЦИК Верховная Рада утвердила 20 сентября 2018 года. До этого ВР четыре года не могла договориться о назначении новых членов ЦИК, несмотря на то, что срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истёк в июне 2014 года, ещё у одного — в феврале 2017 года.