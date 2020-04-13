Верховная Рада приняла изменения в бюджет

13 апреля Верховная Рада Украины приняла изменения в госбюджет-2020 за основу и в целом.

Об этом сообщает Укринформ.

«Парламент голосовал дважды — законопроект 3279-д «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» за основу поддержали 252 депутата, в целом – 249», — говорится в сообщении.

Согласно документу, дефицит госбюджета предлагается увеличить на 202 млрд грн — до 298,4 млрд грн (с 96,3 млрд грн), доходы сокращают на 119,75 млрд грн — до 975,8 млрд грн (с 1095,6 млрд грн), расходы увеличиваются на 82,4 млрд грн — до 1266,4 млрд грн (с 1184 млрд грн).

В бюджете также заложен фонд на борьбу с COVID-19 в размере 64,9 млрд грн.

В части дохода уменьшились на 145,4 млрд налоговые поступления, в основном за счёт уменьшения внутренних налогов на товары и услуги и НДС с импорта.

Документом также предусмотрено сокращение ряда расходов. В частности, сокращаются расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на 8,2 млрд грн., на поддержку и развитие объединённых территориальных громад на 2,1 млрд грн, на выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения (перенесён срок введения повышенных размеров некоторых социальных выплат с 1 января на 1 июля 2020 года) — на 1,9 млрд грн.

Урезаны расходы на 1,6 млрд грн на функционирование Фонда энергоэффективности, на 1,2 млрд — на статистические наблюдения, с развития физической культуры и спорта забрали 2,3 млрд грн. Уменьшены капитальные расходы центральных органов исполнительной власти на более чем 1 млрд грн.

Кроме того, до завершения карантина, начиная уже с 1 апреля зарплата государственных чиновников не должна превышать 47 тысяч гривен. Это касается, в частности, судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК.

Пересмотрен макропрогноз на 2020 год. В частности, ожидается падение на 3,9% ВВП Украины на этот год вместо роста на 3,7%, прогнозировавшегося ранее, до начала мирового кризиса. Уровень безработицы составит 9,4% против прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы составит 0,3%.

Среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,5 грн за долл. США (по сравнению с 27 грн за долл., прогнозируемыми в октябре 2019 года). Рост цен на потребительском рынке лишь временно ускорится до 8,7% (по сравнению с 5,5% в предыдущем прогнозе), и уже в следующем году вернётся к целевым 5%, как уверяют в Кабмине.

Как сообщала Одесса News, Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплаты ежемесячных компенсаций 80-летним пенсионерам в размере до 500 гривен.