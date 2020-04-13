В одесской мэрии определились с празднованием Пасхи

Сегодня, 13 апреля, мэр Одессы Геннадий Труханов провёл заседание оперативного штаба, в ходе которого прошло обсуждение ограничительных мер в период празднования Пасхи в предстоящее воскресенье.

Как отмечает официальный сайт города, на заседание пришёл председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, были также представители Украинской православной церкви, Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви.

«Впервые Пасха проходит в условиях карантина, а значит с некоторыми ограничениями. Наша задача сегодня — выработать и согласовать шаги, которые, с одной стороны, будут отвечать карантинному режиму, с другой — не ограничат людей в праве отметить великий православный праздник и сохранить привычные ритуалы пусть и в несколько видоизменённой форме», — отметил Геннадий Труханов.

Как отметили представители конфессий, Пасхальные богослужения будут проходить без прихожан в храмах и без Крестного хода, а будут транслироваться онлайн на экранах, в социальных сетях и на других каналах.

Освящение пасхальных корзин при храмах будет начато заранее, о чём каждый приход сообщит своим прихожанам дополнительно, и будет длиться всю ночь, а также следующий день.

В густонаселённых жилых микрорайонах, где поблизости нет храмов, Одесская епархия УПЦ определила локации, где священнослужители проведут освящение на выезде.

Также священнослужители подчеркнули, что уже есть предварительные договорённости с рядом производителей и торговых точек о централизованном освящении пасхальных куличей перед их реализацией.

КРУПНЫЕ ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ

1. Свято-Успенский кафедральный собор, ул. Преображенская, 70

2. Спасо-Преображенский кафедральный собор, Соборная пл, 3

3. Свято-Троицкий собор, ул. Екатерининская, 55

4. Свято-Алексеевский храм, Алексеевская пл., 19

5. Храм святителя Димитрия Ростовского (Второе Христианское кладбище), Люстдорфская дорога, 6

6. Храм святых Адриана и Наталии, Французский бульвар, 46

7. Храм иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость», ул. Леонтовича, 2А

8. Храм Григория Богослова, ул. Старопортофранковская, 18

9. Храм Рождества Пресвятой Богородицы (Слободка), пл. Молодёжи, 19

10. Свято-Троицкий храм (Кривая Балка), ул. Неждановой, 28

11. Храм Казанской иконы Божьей Матери (на Пересыпи), ул. Черноморского казачества, 4

12. Храм Святителя Спиридона Тримифунтского, ул. Ак. Королева, 43

13. Храм иконы Божьей Матери «Споручница грешных», ул. С. Палия, 103А

14. Храм Владимирской иконы Божьей Матери, просп. Добровольского, 110

15. Свято-Варваринский храм, Марсельская 32Б

16. Храм Сретения Господня, ул. Зелёная, 44

17. Храм святой мученицы Татианы (НУ ОЮА), Фонтанская дорога, 23

18. Храм иконы Божьей Матери «Знамение», ул. Инглези, 6

19. Храм св. арх. Михаила и свт.Луки (ОГМУ), ул. Тенистая, 8

20. Храм Всех святых (Таировское кладбище), Новогородское кладбище, Центральная аллея

21. Храм св.вмч. Георгия Победоносца (411 батарея), ул. Дача Ковалевского, 150

22. Свято-Сретенский храм (Люстдорф), просп. Свободы, 91/1

23. Храм святой равноапостольной Марии Магдалины, ул. Бернардацци, 4/6

24. Свято-Успенский мужской монастырь, пер. Маячный, 4

25. Свято-Ильинский мужской монастырь, ул. Пушкинская, 79

26. Свято-Пантелеимоновский мужской монастырь, ул. Пантелеимоновская, 66

27. Свято-Иверский мужской монастырь, просп. Небесной сотни, 10/10

28. Свято-Архангело-Михайловский женский Монастырь, ул. Успенская,4

МЕСТА ОСВЯЩЕНИЙ

Суворовский р-н:

— рынок «Початок», ул. Бочарова, 50, к4, 07:00-11:00

— ул. Бочарова, 59 (возле поликлиники)

— кинотеатр «Звёздный», ул. Героев обороны Одессы, 60а, 07:00-11:00

— просп. Добровольского, 122/1, 07:00-11:00

— Часовня в честь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, просп. Добровольского проспект, 2/1

07:00-11:00

-просп. Добровольского, 159, 08:00-10:00

-ул. Ак. Заболотного угол ул. Крымской (возле фонтана),

-ул. Бочарова, 13

-ул. Ак. Заболотного, 24

-ул. Марсельская, 6 (возле школы №12)



Приморский и Малиновский р-ны:

— ул. Василия Стуса, 10, (СОШ № 110)

— Конференц-зал Селекционного института: Овидиопольская дорога, 3

— ул. Балковская, 199 (АТБ-Маркет)

— площадь Б. Деревянко (Дом Мебели) возле магазина «Рошен», 7.00 – 10.00

— ул. Маршала Бабаджаняна (Рекордная) угол ул. Маршала Малиновского, 10.00 – 11.00

— ул. Ак. Филатова, 27А («7 Футов»), 11.00 – 11.30

— Парк им. М. Горького (ул. Героев Крут, угол ул. Космонавтов), 7.00 – 10.00

— пл. Толбухина («Сельпо» ), 10.00 – 11.00

— ул. Генерала Петрова («Сельпо»), 7.00 – 10.00

— ул. Ицхака Рабина, угол ул. Героев Крут (Терешковой), 10.00 – 11.00

— ул. Святослава Рихтера (Щорса), угол ул. Центральный Аэропорт, 7.00 – 10.00

— ул. Генерала Петрова, угол ул. Радостной, 10.00 – 11.00

— ул. Бассейная, (завод «Стальканат»)

— ул. Транспортная до ул. Среднефонтанской

— ул. Краснова, угол Адмиральского просп.

— 1-ст. Люстдорфской дороги («Ева»)

— ЖК «Чудо-город»

— Адмиральский просп., угол ул. Судостроительной и ул. Лунина

— ул. Сегедская, угол ул. М. Говорова

— ул. М. Говорова, 10/1, 8.00 – 9.00

— ул. Среднефонтанская, угол ул. Артиллерийской

— Люстдорфская дорога, 90

— Люстдорфская дорога, 55

— ул. Ивана Франко 55

— ул . Краснова, 11/1,

— ул. Героев-Пограничников, 3

— Фонтанская дорога, 43/2, 8:00-9:30

— ул. Александра Невского, 67, 8:00-9:30

— Фонтанская дорога, 65, 9:30-10:30

— ул. Макаренко, 2А, 9:30-10:30

— Фонтанская дорога, 71А/1, 10:30-11:30

— Фонтанская дорога, 58, 10:30-11:30



Киевский р-н

— просп. Небесной сотни угол ул. Левитана (у Поклонного Креста рядом с ТЦ «Сундук»), 08.00-12.00

— просп. Небесной сотни, 14Д («Сельпо»), 08.00-12.00

— просп. Небесной сотни, 3А («Таврия-В»), 08.00-12.00

— остановка трамвая № 13 «Школьный аэродром», 08.00-12.00

— ул. Ак. Королёва, 28 напротив Киевской РА, 08.00-12.00

— ул. Ак. Королёва, 12 возле школы № 63, 08.00-12.00

— пр-т. Ак. Глушко, 26 (Аптека), 10.00-12.00

— ул. Ак. Вильямса, 68Г («СтарпиццаСкай»), 10.00-12.00

— Люстдорфская дорога (ТЦ «Вузовский»), 08.00-12.00

— Люстдорфская дорога, 152 возле школы № 78, 08.00-12.00

— просп. Небесной Сотни, 111 (Маршал Сити), 10.00-12.00

— ул. Ак. Вильямса, 79 возле школы № 86, 08.00-12.00

— ул. Ак. Вильямса, 45 (Таврия-В), 08.00-12.00

— Радужный массив, 15/2 (Густо Маркет), 07.00-12.00

— Радужный массив, 22/2 (Минимаркет «КУМ»), 07.00-12.00



Одесса News сообщала, как в Одессе отметили Вербное воскресенье и римо-католическую Пасху 12 апреля.