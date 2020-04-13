В Одессе на прошлой неделе родились 165 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 165 новорожденных, что на три ребёнка больше, чем на предыдущей неделе.

Население Одессы за неделю пополнили три двойни, — сообщает официальный сайт города.

«Количественное преимущество на прошедшей неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 92. Также за неделю увидели свет 73 юные одесситки», — говорится в информации.

Отмечается, что лидером по числу новорожденных на минувшей неделе стал городской роддом №1, где на свет появились 48 младенцев.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, в Одессе на предыдущей неделе в городских родильных домах появились на свет 162 новорожденных, в том числе пять пар близнецов.