В Одессе расцвёл Ботанический сад

Одесский ботанический сад расцвёл.

Как сообщает ТАЙМЕР, жизнь ботанического сада Одесского национального университета имени И. И. Мечникова не поставишь на карантинную паузу: можно не проводить экскурсий, но не запретишь цвести магнолиям, миндалю, декоративным сортам персика, древовидным пионам, калине и другим растениям.

Отмечается, что под деревьями и кустарниками раскинулся ковёр из фиалок и нарциссов, над которыми летают пчёлы.

Как сообщала Одесса News, на улицах Одессы зацвела магнолия и сакура.