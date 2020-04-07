В Одессе на прошлой неделе родились пять двойняшек

В Одессе на прошедшей неделе в городских родильных домах появились на свет 162 новорожденных, в том числе пять пар близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Численное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 84. Также за неделю увидели свет 78 маленьких одесситок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №7, где на свет появились 43 малыша.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.