В Украине за воскресенье зафиксировали новых 4 288 заражений СOVID-19

4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за последние сутки, в том числе заболели 133 ребёнка и 184 медработника.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Министр охраны здоровья Максим Степанов.
По его данным, за прошедшие сутки госпитализировано 1 372 человека; летальных случаев — 68; выздоровело 4 819 человек; протестировано 16 061 (в том числе методом ПЦР — 12 043, методом ИФА — 4 018).
Министр отметил, что за всё время пандемии в Украине заболел 1 119 314 человек; выздоровело 796 417 человек; летальных случаев — 19 835; проведено ПЦР-тестов — 5 781 951.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Запорожской (458) области, Киеве (371), а также в Киевской (365) и Одесской (312) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 371 случай;
- Винницкая область — 97 случаев;
- Волынская область — 103 случая;
- Днепропетровская область — 243 случая;
- Донецкая область — 153 случая;
- Житомирская область — 120 случаев;
- Закарпатская область — 44 случая;
- Запорожская область — 458 случаев;
- Ивано-Франковская область — 92 случая;
- Киевская область — 365 случаев;
- Кировоградская область — 12 случаев;
- Луганская область — 140 случаев;
- Львовская область — 160 случаев;
- Николаевская область — 293 случая;
- Одесская область — 312 случаев;
- Полтавская область — 217 случаев;
- Ривненская область — 88 случаев;
- Сумская область — 160 случаев;
- Тернопольская область — 103 случая;
- Харьковская область — 96 случаев;
- Херсонская область — 159 случаев;
- Хмельницкая область — 41 случай;
- Черкасская область — 229 случаев;
- Черновицкая область — 153 случая;
- Черниговская область — 79 случаев.
Как сообщала Одесса News, в Украине за предыдущие суткиот коронавируса умерли 99 человек, заболели 5 011, в том числе 113 детей и 164 медработника.