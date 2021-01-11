В Украине за воскресенье зафиксировали новых 4 288 заражений СOVID-19

4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за последние сутки, в том числе заболели 133 ребёнка и 184 медработника.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Министр охраны здоровья Максим Степанов.

По его данным, за прошедшие сутки госпитализировано 1 372 человека; летальных случаев — 68; выздоровело 4 819 человек; протестировано 16 061 (в том числе методом ПЦР — 12 043, методом ИФА — 4 018).

Министр отметил, что за всё время пандемии в Украине заболел 1 119 314 человек; выздоровело 796 417 человек; летальных случаев — 19 835; проведено ПЦР-тестов — 5 781 951.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Запорожской (458) области, Киеве (371), а также в Киевской (365) и Одесской (312) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 371 случай;

Винницкая область — 97 случаев;

Волынская область — 103 случая;

Днепропетровская область — 243 случая;

Донецкая область — 153 случая;

Житомирская область — 120 случаев;

Закарпатская область — 44 случая;

Запорожская область — 458 случаев;

Ивано-Франковская область — 92 случая;

Киевская область — 365 случаев;

Кировоградская область — 12 случаев;

Луганская область — 140 случаев;

Львовская область — 160 случаев;

Николаевская область — 293 случая;

Одесская область — 312 случаев;

Полтавская область — 217 случаев;

Ривненская область — 88 случаев;

Сумская область — 160 случаев;

Тернопольская область — 103 случая;

Харьковская область — 96 случаев;

Херсонская область — 159 случаев;

Хмельницкая область — 41 случай;

Черкасская область — 229 случаев;

Черновицкая область — 153 случая;

Черниговская область — 79 случаев.

Как сообщала Одесса News, в Украине за предыдущие суткиот коронавируса умерли 99 человек, заболели 5 011, в том числе 113 детей и 164 медработника.