С 11-го января одесские школы уходят на дистанционку

В Одессе с 11-го января школы будут работать дистанционно, независимо от класса и возраста.

Ограничение касается и учреждений внешкольного образования, — заявила руководитель городского департамента образования Елена Буйневич.

Такое решение вынесли на основании сообщения Кабмина об усилении карантина. Так, с понедельника до 24 января запрещено посещение учебных заведений всех форм собственности, кроме детских садов и специальных школ.

“Ни я, ни руководители ваших школ или учителя не являются медицинскими работниками или представителями Кабмина. Я не могу профессионально комментировать вопрос карантина, его целесообразность и сроки”, – подчеркнула Елена Буйневич.

В то же время, детские сады продолжат работать. В начале этой недели был закрыт на карантин один сад — №304 и 10 групп в других детсадах.

Как сообщала Одесса News, с 1 января вступил в действие новый Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, утверждённый приказом Министерства здравоохранения №2205.