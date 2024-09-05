Одесские школьники получили ноутбуки и планшеты для дистанционного обучения

В рамках проекта «Гаджеты для обеспечения доступа к образовательному процессу» учащиеся Одесского лицея №4 получили от Фонда Елены Зеленской/Olena Zelenska Foundation в подарок 551 Laptop DELL для полноценного дистанционного обучения.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что Фонд Елены Зеленской при поддержке иностранных партнёров стремится улучшить качество образования, обеспечив детей и учителей Украины гаджетами для дистанционного обучения.

«В общей сложности, директор Фонда Нина Горбачёва привезла в Одесскую область тысячу планшетов и тысячу ноутбуков от Первой леди и международных партнёров. Они распределены между учащимися 16 школ территориальных общин. Это те учебные заведения, которые не имеют укрытий и будут осуществлять образовательный процесс исключительно в дистанционном формате», — говорится в сообщении.

Обеспечение гаджетами — возможность для детей не только продолжить знание и навыки, но и социализироваться, узнавать новую информацию, общаться со сверстниками.

Одесса News информировала о получении в апреле 2024 года заведениями общего среднего образования коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы 625 ноутбуков Chromebook от ЮНЕСКО, профинансированные Global Partnership for Education (GPE).

Фото: «Одесса»

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