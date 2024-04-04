Одесские школы получили более 600 ноутбуков от ЮНЕСКО

Заведения общего среднего образования коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы получили 625 ноутбуков Chromebook от ЮНЕСКО, профинансированные Global Partnership for Education (GPE).

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что сначала ноутбуки получат дети из семей, переместившихся с территорий, где ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ.

Ноутбуки распределены по районам города: Приморскому достанется 168, Киевскому – 110, Хаджибейскому – 160, а Пересыпскому – 187.

Кроме того, 1074 информационно-развивающих плакатов «Играть и не бояться» получили учреждения дошкольного образования коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы, где есть укрытия.

Одесса News информировала о поступлении в Одессу в апреле 2024 года 6 тонн гуманитарного груза от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Фото: «Одесса»

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