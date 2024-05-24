Нацбанк презентовал новую памятную монету с крымскотатарским орнаментом

В Национальном банке Украины презентовали новую памятную монету, посвящённую крымскотатарскому орнаменту «Орьнек», внесённому в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Об этом сообщает НБУ.

«Раньше мы уже выпустили монеты, посвящённые украинскому борщу, украинскому языку, выдающимся архитектурным достопримечательностям… А сегодня представляем монету с крымскотатарским орнаментом «Орьнек»», — отметил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

По его словам, на аверсе монеты изображена крымскотатарская вышивальщица, а на реверсе — глубоко символический узор из элементов «Орьнека».

Как объяснила на презентации глава общественной организации «Алем», именно благодаря труду вышивальщиц мы до сих пор имеем уникальные образцы орнаментов. По её словам, девушки создавали для своего приданого от 200 до 600 единиц вышивки, закладывая в узоры пожелания и мечты о жизни будущей семьи.

Глава Министерства культуры и информполитики Ростислав Карандеев отметил, что выпуск подобных монет очень важен в культурном аспекте. «Это ведь вещь, которую человек может взять в руки, передать детям. А основой распространения нематериальной культуры есть именно человек, который несёт культуру из поколения в поколение», — подчеркнул он.

«Сегодня такими оригинальными средствами, как памятная монета, мы доносим глубокие смыслы относительно того, что рядом есть разнообразие, которое может и должно быть доступно. Небольшая по размерам эта монета доносит понимание, что элемент нематериального культурного наследия крымскотатарского народа — орнамент «Орьнек» — напоминание о богатстве мира, разнообразии культур и важности толерантности», — подчеркнул глава МКИП.

Монета номиналом в 5 грн. выпущена тиражом 75 тыс. экземпляров, изготовлена из нейзильбера. Тираж серебряной монеты номиналом 10 грн — 7,5 тыс.

Фото: Нацбанк Украины

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