33 спасателя ликвидировали пожар по ул. Бугаёвской в Одессе, есть пострадавшие

23 мая в 21.44 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на 9-м этаже 12-этажного жилого дома по улице Бугаёвской в Хаджибейском районе Одессы.

Об этом в Facebook информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что пламенем охвачен балкон и домашнее имущество в квартире.

«Из-за значительной задымленности спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения в составе звена газодымозащитной службы. Около получаса понадобилось пожарным для полной ликвидации пожара, общая площадь которого ~30 квадратных метров», — говорится в сводке пожарных.

По информации спасателей, они по лестничным клеткам во время пожара эвакуировали 5 человек и одну собачку.

«В результате пожара пострадала гражданка 1962 года рождения, которая в состоянии средней тяжести с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализирована в медучреждение. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекались 8 единиц техники и 29 пожарных, от Ассоциации добровольных пожарных Украины — 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Одесса News информировала о пожаре вечером 22 мая 2024 года в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Ивана и Юрия Лип в Хаджибейском районе Одессы.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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