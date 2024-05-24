Зеленский созвал заседание Ставки, Сырский доложил о ситуации на фронте

23 мая президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором рассмотрели ситуацию в войне с российскими оккупантами.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Ставка. Очный доклад Главкома Александра Сырского, который все эти дни находился на Харьковщине и руководил обороной региона. Полная картина боевых действий на харьковском направлении и на Донбассе. Намерение оккупантов понятно: оттянуть наши силы на север, чтобы продвинуться на востоке. Знаем, как отвечать», – написал он.

Зеленский отметил, что министр обороны Рустем Умеров докладывал об обеспечении армии всем необходимым, говорилось также о «графиках поступления оружия из уже объявленных и ожидаемых пакетов помощи» от партнёров Украины.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко доложил о ситуации на границе, он, по словам Зеленского, работает в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

«Доклады разведок: начальник ГУР МО Кирилл Буданов, глава СВР Олег Иващенко. Кроме планов РФ на поле боя, разведчики получили много данных о стратегии срыва саммита мира. Это стало главной задачей российской дипломатии и внешней разведки на ближайшее время», – подчеркнул Верховный Главнокомандующий.

Одесса News информировала, что за 819 дней так называемой специальной военной операции в Украине Россия потеряла 7611 танков, 496 370 военнослужащих.

По состоянию на февраль, как сообщал Зеленский, российские оккупанты контролировали примерно 26% территории Украины.

Фото и видео: сайт Президента Украины

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