За 819 дней т.н. специальной военной операции в Украине Россия потеряла 7611 танков

За 819 дней так называемой специальной военной операции в Украине Россия потеряла 7611 танков, 496 370 военнослужащих. Только за последние сутки потери оккупантов на фронте составили 1300 человек.

Об этом 22 мая сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

За время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили вражеских боевых бронированных машин ‒ 14721 (+22 за последние сутки), артиллерийских систем – 12820 (+41), РСЗО – 1077, средств ПВО ‒ 812 (+1), самолётов – 354, вертолётов – 326, БпЛА оперативно-тактического уровня – 10346 (+56), крылатых ракет ‒ 2208 (+1), корабли/катера ‒ 27, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 17442 (+59), специальной техники ‒ 2090 (+5).

Одесса News сообщала, что в мае 2024 года Силы обороны Украины поразили во временно оккупированном Севастополе малый ракетный корабль «Циклон» Черноморского флота страны-агрессора.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy