В Одесском районе в ДТП загорелся мотоцикл «Suzuki», пожар гасили 10 человек

21 мая в 14:35 в Службу спасения поступило сообщение, что в результате ДТП за пределами села Молодёжное в Одесском районе возникло возгорание мотоцикла «Suzuki GN72B».

По сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, на место происшествия на двух спецмашинах прибыли 10 спасателей, которые установили, что в результате ДТП произошла разгерметизация топливной системы мотоцикла.

«В результате пожара получил ожоги лица и рук владелец мотоцикла, гражданин 2004 года рождения, который в состоянии средней тяжести госпитализирован», — говорится в сообщении.

В тот же день вечером поступило сообщение о пожаре в селе Степановка Раздельнянского района по улице Мира. По прибытию на место вызова спасатели установили, что произошло возгорание складского помещения. Подразделения из 22 пожарных работали по повышенному номеру вызова. Почти три часа понадобилось спасателям для ликвидации пожара. К счастью, погибших и пострадавших нет, а причина пожара, ущерб и детали устанавливаются.

Одесса News информировала о пожаре 15 мая в 9-этажном доме на улице Владислава Бувалкина, что в Пересыпском районе Одессы.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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