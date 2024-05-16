В Одессе в 9-этажке на улице Бувалкина тушили пожар, есть пострадавшие

15 мая 19 спасателей на 5 единицах спецтехники были вызваны к 9-этажному дому на улице Владислава Бувалкина, что в Пересыпском районе Одессы.

По сообщению в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прибывшие на место вызова спасатели установили возгорание домашнего имущества на 1-м этаже 9-этажного жилого дома.

«Пожар был оперативно ликвидирован на площади 6 м2. Во время ликвидации пожара спасён пострадавший хозяин, 1995 года рождения, который с отравлением продуктами горения в тяжёлом состоянии госпитализирован бригадой скорой помощи в реанимационное отделение. Причина пожара и ущерб – устанавливаются», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о пожаре 13 мая 2024 года в доме на проспекте Гагарина в Приморском районе Одессы, во время которого пострадали 2 человека.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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