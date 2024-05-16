Движение транспорта в переулке Ляпунова в Одессе будет закрыто до 1 ноября

В Одессе движение транспорта на участке в переулке Ляпунова закрыто с 15 мая до 1 ноября.

Соответствующее распоряжение подписано мэром Одессы.

«В связи с продлением срока обеспечения безопасности при выполнении немедленных стабилизационных мер по предотвращению дальнейшего развития аварийного состояния фасадного флигеля жилого дома № 12 в переулке Ляпунова движение автотранспорта на участке этого переулка в пределах дома №12 закрыто до 1 ноября 2024 года», — говорится в распоряжении.

Одесса News информировала, что на Куликовом поле в Одессе с февраля 2024 года внедрена новая схема организации дорожного движения, предусматривающая пешеходную зону.

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