На Куликовом поле в Одессе внедрена новая схема дорожного движения

На Куликовом поле в Одессе неоднократно была зафиксирована хаотичная парковка, а также движение автотранспорта. Именно поэтому на площади внедрена новая схема организации дорожного движения, предусматривающая пешеходную зону.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что специалистами КУ «СМЭП» установлены знаки дорожного движения, ограничивающие движение автотранспорта на этой локации.

Кроме того, специалистами КП «Горзелентрест» установлены объекты благоустройства – уличные вазы, физически ограничивающие въезд автотранспорта на пешеходную зону.

Одесса News информировала, что в Одессе продлён временный запрет движения автотранспорта по ул. Шота Руставели на участке от ул. Живописной (ранее ул. Скворцова) до ул. Авиационной.

Фото: «Одесса»

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