Президент подписал Указ о борьбе с пожарами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О безотлагательных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине».

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Целью документа является предотвращение возникновения пожаров, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, могут нанести существенный материальный ущерб, негативно повлиять на состояние окружающей природной среды, экономики и национальной безопасности, а также обеспечение оперативного реагирования на такие пожары», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно указу, Кабмин должен безотлагательно обеспечить разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады законопроектов по усилению админответственности за нарушение установленных законодательством требований (правил) пожарной безопасности, самовольное сжигание растений или их остатков.

Также должна быть увеличена ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и полиции, двигающихся с включёнными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

«Законопроект должен предусматривать и ужесточение наказания за совершение субъектом хозяйствования деятельности без декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности, а также — за явно ложный вызов специальных служб, недопущение должностных лиц органов государственного надзора в сфере пожарной безопасности», — сообщают в пресс-службе.

Также должны быть сокращены сроки рассмотрения судебных дел по искам о полной или частичной остановке работы предприятий, объектов, отдельных производств, оборудования, транспортных средств в случае установления нарушения требований пожарной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью людей.

Согласно документу, Кабмин также должен принять меры по обеспечению неукоснительного соблюдения требований законодательства в сфере пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей (учебные заведения, общежития, учреждения здравоохранения, торгово-развлекательные заведения, гостиницы и т. д.), содержания в надлежащем состоянии пожарных гидрантов собственниками (балансодержателями) водопроводных сетей.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения ГСЧС должны быть обеспечены современной специальной техникой и спасательным оборудованием для экстренной эвакуации людей, средствами пожаротушения, специальной одеждой.

Отдельно подчеркивается необходимость улучшения материальной и социальной защиты работников пожарно-спасательных подразделений, совершенствование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации таких работников.

Должен быть установлен действенный контроль за состоянием систем оповещения. Кроме того, необходимо стимулировать создание в сельской местности пожарно-спасательных подразделений (пожарных частей) добровольной пожарной охраны.

Как сообщала Одесса News, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул пожар, , во время которого погибли 16 человек, более 30 человек пострадали от огня.