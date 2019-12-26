Халатность экс-главы «Теплоснабжение Одессы» стоило государству 5,5 млн грн

Прокуроры Одесской местной прокуратуры №4 сообщили о подозрении в служебной халатности бывшему председателю правления АО «Теплоснабжение Одессы».

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«По версии следствия, чиновник заключил от имени предприятия со сторонним юристом 18 договоров о предоставлении правовых услуг, при отсутствии согласованного финансового плана и без предварительного согласования с органом управления. При этом руководитель, подписывая документы, не проверил содержание услуг по договорам. Фактически же предоставление таких услуг входит в обязанности сотрудников юридического отдела этого предприятия. Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководителем предприятия нанесло государству вред в объёме около 5,5 миллиона гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также наложении ареста на его имущество для обеспечения гражданского иска по возмещению материального ущерба.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводят следователи Суворовского отдела полиции Одессы.