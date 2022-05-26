При ремонте школы в Суворовском районе Одессы подрядчик обогатился на 2 миллиона

Суворовской окружной прокуратурой г. Одессы сообщено о подозрении директору подрядной компании по факту служебного подлога и присвоения бюджетных средств в размере 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что руководитель предприятия-подрядчика присвоил бюджетные средства во время капитального ремонта и благоустройства прилегающей территории школы в Суворовском районе Одессы.

«Подозреваемый внёс в акты приёмки выполненных строительных работ недостоверные сведения об объёмах и стоимости фактически выполненных работ и подписал их», — говорится в сообщении.

В частности, подрядчик завысил объём строительных работ при ремонте фасада и кровли школы.

Отмечается, что в результате таких противоправных действий государству нанесено более 2 млн грн ущерба.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года руководитель предприятия-подрядчика присвоил бюджетные средства во время капитального ремонта стадиона общеобразовательной школы в Киевском районе Одессы.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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