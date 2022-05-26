Одесса по-прежнему остаётся в приоритете у России для захвата и оккупации

Россия по-прежнему хочет захватить и оккупировать Одессу.

Об этом глава пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк сообщила 25 мая в ходе брифинга в «Медиацентре Украина», трансляция велась в Facebook.

«Одесса остаётся в приоритетах врага, желанной для захвата, желанной для оккупации, но она так же желанна и для одесситов, стремящихся к мирной жизни. Корабельные группировки врага переформировываются, усиливаются, перевозят грузы, пытаются обустроить определённые позиции, в том числе на острове Змеиный. В Крыму разворачиваются дополнительные дивизионы противовоздушной обороны, поскольку враг уже осознаёт, что поражение его кораблей – это не химера, это абсолютно возможно. Поэтому он старается также и защищаться», – сообщила Гуменюк в ответ на вопрос о вероятности высадки морского десанта или сухопутного прорыва оккупантов к Одессе.

Глава пресс-центра уточнила, что ракетные корабли находятся в акватории северо-западной части Чёрного моря и по-прежнему несут угрозу ракетных ударов не только югу Украины, но и всей стране, и добавила, что ситуация на южном фронте – в частности на линии столкновения – стабильно напряжённая.

«Враг длительное время держит свои позиции неподвижными и укрепляет дополнительный рубеж обороны. Это свидетельствует о том, что он пытается закрепиться в Херсонской области, – отметила Гуменюк. – Сухопутное продвижение вражеских войск остаётся на николаевско-херсонских рубежах. Там силы обороны юга сдерживают эту агрессию и достаточно плотно ведут бои, отбивают врага, насколько это возможно. В любом случае не дают продвинуться в направлении Николаева, как те хотели».

Сухопутный сценарий у военных под контролем, сказала она.

«Морской сценарий мы отслеживаем и готовим определённые моменты для врагов. Воздушный сценарий, к сожалению, остаётся таким, что мы ожидаем соответствующего оружия, которое позволит лучше защитить наше небо, хотя ПВО Одессы достаточно сильно травмирует врага и озадачивает его: постоянно ведётся разведка на предмет изучения возможностей поражения этой ПВО», – добавила Гуменюк.

Как сообщала Одесса News, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.

30 апреля оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлётную полосу, 7 мая они нанесли повторный удар по аэропорту. В результате ракетных ударов значительно повреждён и уже более двух недель не работает мост через устье Днестровского лимана.

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