91 день войны: Силы обороны Юга Украины продолжают ведение боевых действий

Силы обороны юга Украины продолжают ведение боевых действий в условиях системных артиллерийских и воздушных атак врага по нашим позициям и мирным населённым пунктам.

Об этом сказал в утренней военной сводке офицер Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров в Facebook.

«Сами же захватчики продолжают обустраивать и укреплять позиции и отступательные рубежи», — сообщил Назаров.

Карта британской разведки по военной ситуации в Украине сост. на 25 мая 2022 года

Отмечается, что вдоль линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях враг совершил 3 налёта вертолётами Ми-8 по 2-3 единицы в группе. Одно нападение вертолётной тройки путём обстрела нашими подразделениями сорвано: противник, уклоняясь от попаданий, ретировался на исходные позиции.

Враг, обстреливая населённые пункты вдоль линии столкновения «Гиацинтом-Б», попал несдетонировавшим снарядом в жилой дом, один мирный житель ранен. Ему оказана помощь, а опасный снаряд обезврежен сотрудниками ГСЧС.

О каждом нарушении противником норм международного гуманитарного права проинформированы компетентные органы, сказал Назаров.

Офицер ОК «Юг» проинформировал, что за сутки живая сила врага уменьшена на 20 человек, уничтожены 2 самоходные артустановки и 1 зенитная, а также автомобильная техника.

Враг продолжает воздушную разведку с целью выявления наших позиций и способов противодействия вдоль побережья Одесской и Николаевской областей.

Назаров в утренней сводке командования доложил также о том, что корабельная группировка вражеских сил в Чёрном море почти без изменений, продолжает блокировать судоходство и работу портов. Угрозы ракетных ударов и высадки десантов не теряют своей актуальности.

«Вблизи острова Змеиный обнаружен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооружённых Сил Украины, захваченный рашистами в Бердянске в начале вторжения. По всей вероятности, враг будет пытаться использовать такой катер, ещё и под украинским флагом, в своих провокациях с обстрелом иностранных гражданских судов, а может, и прибрежных районов как Украины, так и других государств черноморского региона», — говорится в информации.

Полковник Назаров призвал быть бдительными и осторожными, не подвергать себя опасности ни во время воздушной тревоги, ни нарушая запрет на посещение побережья, лесополос или во время комендантского часа.

Он заверил, что «Силы охраны и обороны юга Украины продолжают выполнение задач по назначению, эффективно противодействуют вызовам и угрозам».

Одесса News проинформировала о ситуации на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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