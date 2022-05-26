Глава Одесской облвоенадминистрации проинспектировал г.Южный

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко с рабочим визитом посетил г.Южный.

Как сообщается на странице ООВА в Facebook, Максим Марченко проинспектировал ход строительных работ современного реабилитационного центра в Южном.

Отмечается, что реабилитационный центр, который строят в Южном – это будут не просто обычные больничные койки и кабинеты для разных процедур, как, собственно, представляется в воображении людей большинство подобных учреждений, а современное здание с современными кабинетами и тренажёрами, где будет полное собрание современных технологий от сверхсложных до простейших.

Посетители Центра смогут получать здесь физическую, психологическую, медицинскую и социальную реабилитации.

Начальник Одесской ОВА отметил, что открытие нового Центра важно не только для Южного, но и всей Одесской области.

«Очень важно завершить все работы и устройство Центра качественно, чтобы он начал полноценно работать и предоставлять услуги реабилитации детям и взрослым с инвалидностью. В настоящее время показатели качества проведённых работ говорят об ответственности руководства города и подрядчика. Это уникальное проектное решение, и я убеждён, что современные технологии в строительстве и проектировании позволят кардинально изменить отношение к людям с особыми потребностями», – отметил Максим Марченко.

Также в рамках рабочей поездки в Южный Марченко осмотрел реконструированный стадион школы №1, восстановление которого осуществлено в рамках программы Президента Украины «Большое строительство».

Как сообщала Одесса News, 19 мая, в День вышиванки, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко встретился с мастерами Одесского музея традиционного народного искусства.

Фото: ООВА/Facebook

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