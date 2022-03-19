Начальник Одесской облвоенадминистрации обратился к жителям региона

19 марта начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко обратился к одесситам и жителям Одесской области.

«Моё обращение адресовано абсолютно каждому из Вас! В Украине идёт война с российскими оккупантами. Поэтому ещё раз подчёркиваю – не снимайте на телефоны или видеокамеры работу сил противовоздушной обороны! Эффективная противовоздушная оборона – это когда враг о ней не знает и не имеет ни малейшего представления, откуда «прилетит». Поэтому не публикуйте, не комментируйте, не распространяйте видео таких «салютов». Все видеовылеты и попадание ракет демаскируют системы ПВО. А это – снижает защиту нашего города и области, а значит, ведёт к вашей смерти и гибели ваших близких и друзей. Вообще – избегайте разглашения информации, что может привести к осведомлённости противника о действиях Сил обороны, о том – где и в каком количестве сосредоточены защитные сооружения. Распространение информации по сети телеграмм-каналов, которая в последнее время часто распространяется по Одесщине, негативно влияет на ход выполнения задач и работает на наших врагов», — сказал Марченко.