В Одессе почтили память погибших воинов-интернационалистов

15 февраля в Одессе почтили память воинов, погибших на территории других государств.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Одесской областной военной администрации.

«Сегодня, в День памяти участников боевых действий на территории других государств, от руководства Одесской областной военной администрации первый заместитель начальника ОВА Борис Волошенков возложил цветы к монументу воинам-интернационалистам в парке им. Шевченко в Одессе», — говорится в сообщении.

Борис Волошенков отметил, что сейчас немало ветеранов локальных вооружённых конфликтов встали на защиту родной земли и используют приобретённый боевой опыт для обороны и сохранения независимости Украины.

Собравшиеся почтили память погибших воинов-интернационалистов и всех тех, кто ныне полёг на поле боя, защищая Украину, минутой молчания.

Фото: Александр Александров/Одесса News, ООВА

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