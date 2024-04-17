В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Кобзарь, светлая память

Во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий погиб житель села Нерушай Татарбунарской общины, военнослужащий ВСУ, солдат Александр Кобзарь.

Об этом сообщал в Facebook Татарбунарский городской совет.

Прощание с бойцом прошло с воинскими почестями 1 января в в селе Нерушай.

Одесса News сообщала о гибели 27 декабря 2023 года в районе сосредоточения войск в Херсонской области сержанта Виктора Осипова, жителя Белгород-Днестровского района Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Татарбунарский горсовет/Facebook

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