Германия поставит Украине системы ПВО IRIS-Т

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок надеется, что Украине доставят системы ПВО IRIS-T в конце лета или начале сентября.

Об этом она заявила в интервью Радио Свобода.

«Мы также доставляем систему противовоздушной обороны IRIS-T. Ну, я надеюсь, что в конце лета, в начале сентября… И это на завершающей стадии производства, оно должно было отправиться в другую страну. Поэтому нам пришлось договориться с другой страной, что они уступят, что эта система может пойти в Украину, и я очень надеюсь, что мы сможем сделать это с большим количеством этих систем IRIS-Т», — сказала министр.

IRIS-T (англ. Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) — ракета класса «воздух-воздух» малой дальности, оснащённая охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения. Разработка велась под руководством Германии кооперацией из 6 стран-участниц. Тактико-технические характеристики следующие: длина: 2,936 м, диаметр: 0,127 м, дальность пуска ~25 км, скорость полёта 1020м/с или 3672 км/ч, боевая часть осколочно-фугасная с массой 11,4 кг, взрыватель активный радиолокационный.

Для справки. По данным Воздушных сил ВСУ, с имеющимся вооружением украинская противовоздушная оборона успешно ликвидирует 50% крылатых ракет, для более эффективного их уничтожения необходимо более современное вооружение.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года Германия передала Украине реактивные системы залпового огня Mars II.

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