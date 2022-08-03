В бою погиб воин из Одесской области Андрей Мацко, светлая ему память

При выполнении боевого задания, защищая Родину, в Донецкой области 27 июля на 29-м году жизни погиб наш земляк — стрелок-снайпер 9-й парашютно-десантной роты 3-го парашютно-десантного батальона Андрей Мацко.

Он был родом из села Петродолинское Великодальницкой громады, — сообщает Великодальницкая ОТГ.

Прощание с павшим воином состоится 4 августа в 10:30 возле родительского дома в селе Петродолинское.

Как сообщала Одесса News, в бою на юге Украины погиб Половенко Валентин – доброволец ВСУ, матрос 18-го отдельного батальона морской пехоты, житель Одесской области.

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