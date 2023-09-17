В бою за Украину погиб житель Одесской области Михаил Костянюк, светлая ему память

В бою 19 июля в районе села Клещиевка Бахмутского района Донецкой области погиб житель Лиманской громады 47-летний Михаил Костянюк.

Об этом сообщил в Facebook Белгород-Днестровский районный совет.

«Защитник до последнего дыхания защищал родную землю и отдал свою жизнь за свободу», — написано в некрологе.

28 июля Лиманская громада провела Михаила в последний путь.

Одесса News писала о гибели 20 июля 2023 года во время выполнения боевой задачи в Донецкой области жителя Болградского района Григория Лазарева.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровский райсовет, Василий Резниченко/Facebook

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