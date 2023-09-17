Куда летели вражеские ракеты ночью 17 сентября

Ночью 17 сентября противник нанёс удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БпЛА.

По информации военных, всего зафиксировано 16 средств воздушного нападения: 6 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» атаковали с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда); 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 выпущены из 9 самолётов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса.

Подчёркивается, что основное направление удара – юг Одесской области.

«По маршруту следования ракет и БпЛА работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и другие средства поражения. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 12 воздушных целей: 6 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″ (4 над Николаевской областью, 2 — над Одесской); 6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55″ 5 — над Одесской областью)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области. Повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе, где сейчас работают спасатели.

Люди не пострадали.

По словам руководителя объединённого пресс-центра Оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк в эфире национального телемарафона, «масштабная воздушная тревога связана с очевидной атакой врага с разными способами воздействия. Используются и беспилотные летательные аппараты, и разведывательного типа в том числе. Ракеты воздушного базирования выпущены из самолётов. Ракеты используют сложный маршрут, много маневрируют».

Как утверждает Наталья Гуменюк, ракеты меняли направление полета: «Пытаются как истощить систему противовоздушной обороны, так и обойти её. Такой способ атаки враг использует не впервые, пытаясь найти варианты маневра, чтобы быть максимально результативными».

Одесса News информировала, что морской беспилотник Sea Baby («Морской малыш») Службы безопасности Украины подбил в Чёрном море российский малый ракетный корабль «Самум».

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