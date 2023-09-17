«МастерШеф»: одеська учасниця вступила в конфлікт з Ектором і покинула телепроєкт

Цієї суботи, 16 вересня, у 4-му випуску проєкту «МастерШеф-12» на телеканалі СТБ єдина представниця Одеси — Ганна Скачко — покинула знімальний майданчик.

Телеглядачі мали змогу бачити, як одеситка долала конкурсні перешкоди цієї суботи, але битви чорних фартухів уникнути не вдалося.

Найменшу кількість балів за свій здоланий шлях здобули «жовті» — команда, яку очолила Ганна. Члени її команди вирішили, що саме Ганні час йти на битву чорних фартухів.

Останній конкурс був з нелегких: було заборонено залишати на робочій поверхні більше однєї одиниці продуктів або девайсів, а все необхідне задля приготування блюда треба було носити на собі. Для цього кулінари отримали спецодяг з кишенями та гачками, через що Ганна та її троє суперників по битві перетворились в такі собі ходячі кухарські пересувні шафи.

В такому вбранні Ганна мусила готувати своє кулінарне блюдо — суп шурпу, який з власної ініціативи вона вирішила надати на розгляд суддів. У розпал приготування до Ганни підійшов Ектор. Здивувавшись її вибором блюда, яке, на його погляд, було досить примітивне, щоб продемонструвати свої професійні здібності, суддя натякнув Ганні змінити рішення й приготувати щось інше, застосовувши кілька різноманітних складних кулінарних технік.

Ганна ж, вислухавши Ектора і погоджуючись з його думкою, вирішила продовжити приготування шурпи, знехтувавши його порадами. Тим більше, що на приготування чогось іншого Ганні бракувало часу.

Показуючи горщик зі своєю шурпою, Ганна вдруге вразила Ектора, який побачив, що вона таки не прислухалась до його поради. До того ж суп не був ідеальний за смаком, і судді вирішили позбавити одеситку дальшого перебування на проєкті, відзначивши її оптимізм та чарівну посмішку, яка постійно супроводжувала Ганну і надихала оточуючих на оптимізм.

Сьогоднішнього недільного ранку кореспонденту Одесса News вдалося поспілкуватися з Ганною. За її словами, вона не шкодує, що так швидко довелося покинути проєкт.

«Я навпаки рада. Я хотіла піти і була щаслива, коли мені Ектор сказав, що шурпа це дуже легко, і ви можете піти. Я дуже втомилася, два тижні майже не спала, бо тоді добряче обстрілювали Київ, і дуже хотіла додому. Проєкт це складно, хоча здається, що дуже легко та весело», — прокоментувала підсумки свого перебування у проєкті одеситка.

Після телепроєкту Ганна Скачко займається волонтерською діяльністю.

«Допомагаю дитячому будинку-інтернату на Макаренка, 20. Там 80 дівчаток із ДЦП», — повідомила Ганна нашому кореспонденту.

Фото: СТБ, Ганна Скачко/Fasebook

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