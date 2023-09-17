Песня воскресенья на Одесса News: Марта Липчей, «Волю в кулак»

Марта Липчей – новое лицо в истории женского поп-рока в Украине. Она — финалистка «Голоса Страны-12» Её дебютный мини-фильм о чувствах каждого украинца «Там, где ты» за четыре недели набрал миллион просмотров на YouTube.
Марта неоднократно принимала участие в благотворительных концертах в прифронтовых городах для ВСУ, является инициатором тура «Непокорённые», цель которого — сбор средств на лечение, реабилитацию и протезирование наших бойцов. Первый концерт тура прошёл в мае в Одессе.
Там, за долинами
Хрипить і волає душа
Вектори, виміри
Міри туги нема! Морок в твоїх очах
Мій віддзеркалює біль
Щастя в простих речах
У нас одна ціль Волю в кулак!
Міцно. Сильно. Так Волю в кулак!
Міцно. Сильно. Так Волю в кулак!
А розтоптаний мак
Знов болить, кровоточить
В нас змінилися очі Стіни зруйновані
Тримаю цеглину в руках
Нервом оголеним
Будую надії вітряк Енергія вітру
Огортає мій біль
Сльози я витру
Заряджай! В нас є ціль! Волю в кулак!
Міцно. Сильно. Так Волю в кулак!
Міцно. Сильно. Так Волю в кулак!
А розтоптаний мак
Знов болить, кровоточить
В нас змінилися очі Знов болить, кровоточить
В нас змінилися очі Разом у темряві
Під вибухи пишем життя
На родинному дереві
З’являються імена Разом. Нескорені
Такі, як ніколи, Свої
Дерева корені
Сягають ядра Землі! Волю в кулак!
Міцно. Сильно. ТакВолю в кулак!
Міцно. Сильно. Так Волю в кулак!
А розтоптаний мак
Знов болить, кровоточить
В нас змінилися очі
Знов болить, кровоточить
В нас змінилися очі.
Марта родилась в Ровно. В 6 лет с отцом-врачом и мамой-учительницей переехала в Закарпатье. Там прошло её детство и молодость. После окончания факультета международных отношений Национального авиационного университета переехала в Ужгород, где начала петь в группе.
Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Силуэты» в исполнении одессита Даниэля Салема.
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