Песня воскресенья на Одесса News: Марта Липчей, «Волю в кулак»

Марта Липчей – новое лицо в истории женского поп-рока в Украине. Она — финалистка «Голоса Страны-12» Её дебютный мини-фильм о чувствах каждого украинца «Там, где ты» за четыре недели набрал миллион просмотров на YouTube.

Марта неоднократно принимала участие в благотворительных концертах в прифронтовых городах для ВСУ, является инициатором тура «Непокорённые», цель которого — сбор средств на лечение, реабилитацию и протезирование наших бойцов. Первый концерт тура прошёл в мае в Одессе.

Там, за долинами

Хрипить і волає душа

Вектори, виміри

Міри туги нема! Морок в твоїх очах

Мій віддзеркалює біль

Щастя в простих речах

У нас одна ціль Волю в кулак!

Міцно. Сильно. Так Волю в кулак!

Міцно. Сильно. Так Волю в кулак!

А розтоптаний мак

Знов болить, кровоточить

В нас змінилися очі Стіни зруйновані

Тримаю цеглину в руках

Нервом оголеним

Будую надії вітряк Енергія вітру

Огортає мій біль

Сльози я витру

Заряджай! В нас є ціль! Волю в кулак!

Міцно. Сильно. Так Волю в кулак!

Міцно. Сильно. Так Волю в кулак!

А розтоптаний мак

Знов болить, кровоточить

В нас змінилися очі Знов болить, кровоточить

В нас змінилися очі Разом у темряві

Під вибухи пишем життя

На родинному дереві

З’являються імена Разом. Нескорені

Такі, як ніколи, Свої

Дерева корені

Сягають ядра Землі! Волю в кулак!

Міцно. Сильно. ТакВолю в кулак!

Міцно. Сильно. Так Волю в кулак!

А розтоптаний мак

Знов болить, кровоточить

В нас змінилися очі

Знов болить, кровоточить

В нас змінилися очі.

Марта родилась в Ровно. В 6 лет с отцом-врачом и мамой-учительницей переехала в Закарпатье. Там прошло её детство и молодость. После окончания факультета международных отношений Национального авиационного университета переехала в Ужгород, где начала петь в группе.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Силуэты» в исполнении одессита Даниэля Салема.

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