Одесский композитор Кармелла Цепколенко стала лауреатом Шевченковской премии

9 марта Президент Украины Владимир Зеленский утвердил список лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Григорьевича Шевченко 2024 года. В числе лауреатов композитор из Одессы Кармелла Цепколенко.

Соответствующий Указ опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

В Указе сказано, что Кармелла Цепколенко получила награду за кантаты «Читаючи історію» по поэзии Оксаны Забужко, «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?» по поэзии Сергея Жадана, Дуэль-Дуэт для скрипки и контрабаса и Симфонию №5.

Также лауреатами Шевченковской премии стали поэты Дмитрий Лазуткин (за книгу поэзий «Закладка») и Ярина Чорногуз (за книгу поэзий «[dasein: оборона присутності]»); журналисты Евгений Малолетка, Мстислав Чернов и Василиса Степаненко (за серию журналистских материалов об осаде Мариуполя, в частности, фильм «20 дней в Мариуполе»); певица Джамала (за альбом Qirim); режиссёр-постановщик Иван Урывский, художник-постановщик Татьяна Овсийчук и хормейстер Сусанна Карпенко (за представление «Конотопская ведьма» Национального академического драматического театра имени Ивана Франко); художник Андрей Ермоленко (за серию художественных работ «Ukrainian resistance // Український опір»).

Для справки. Шевченковская премия – государственная награда, основанная в 1961 году. Её вручают за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Награду присуждает Президент Украины на основании решения комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Один человек может получить премию раз в жизни.

Размер премии составляет 429 тыс. грн каждая, отмечено в Указе.

Фото и видео: ОПУ

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