В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Гечев, светлая ему память

От тяжёлых ранений, полученных в бою за Украину, погиб житель села Мирнополье Теплицкой общины Одесской области Иван Гечев.

Об этом сообщили в пресс-службе Болградской районной госадминистрации.

Церемония прощания с погибшим воином состоялась 7 декабря в селе Мирнополье.

Одесса News информировала, что 26 ноября 2023 года, защищая Украину от врага, в ходе наступательных действий в районе населённого пункта Клещеевка Бахмутского района Донецкой области погиб солдат Александр Качур.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА

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