Украина вернула тела ещё 79 павших воинов

Украине удалось вернуть домой тела ещё 79 погибших украинских защитников.

Об этом сообщает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

“Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами. Отметим, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что тела погибших будут переданы их семьям для почётного захоронения.

Как сообщала Одесса News, 5 мая удалось вернуть домой тела 80 павших, в апреле – 82-х украинских военных.

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