В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Крецул, светлая ему память

Защищая родную страну от российских захватчиков, на Донецком направлении погиб житель села Кислица Сафьяновской тергромады Одесской области 34-летний Андрей Крецул.

Об этом в Facebook сообщает Сафьяновская сельская территориальная громада.

Старший матрос Андрей Крецул героически погиб на Пасху, накрыв собой собрата во время штурма позиций в районе населённого пункта Новокалиново Донецкой области.

Односельчане встречали Андрея на коленях, с флагами и цветами в руках. Живой коридор растянулся по сторонам дороги от въезда в деревню до родного дома Андрея.

Похоронен Андрей Крецул на местном кладбище. В честь Героя раздался трёхкратный прощальный салют.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года, защищая Украину, на Бахмутском направлении погиб участник одесского майдана Александр Станков с позывным «Перун».

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Фото: Сафьяновская сельская тергромада/Facebook

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