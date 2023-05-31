В Израиле протестировали морской «Железный купол»

В Израиле проведена серия успешных испытаний системы ПРО «Железный купол» морского базирования (в международной классификации называется C-Dome).

Об этом сообщает издание Vesty.co.il.

Отмечается, что в рамках испытаний осуществлялись запуски ракет по учебным целям – с ракетного корвета «Маген» класса «Саар-6». Эти корветы сейчас используют на вооружении ВМС Израиля. Серия испытаний включала в себя моделирование существующих и будущих угроз, с которыми корабли «Маген» могут столкнуться во время вооружённого конфликта (в том числе, крылатых ракет и БПЛА).

«В ходе испытаний C-Dome успешно идентифицировала и уничтожила БПЛА и крылатые ракеты. Кроме того, была проведена проверка новых технологий «с целью повышения оперативной эффективности многоуровневых систем ПВО и ПРО на море и на суше». В эту систему также входят «Хец» и «Праща Давида», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что «Железный купол» морского базирования призван усилить оборонные возможности корветов «Маген» и повысить уровень защиты морских стратегических активов Израиля.

По словам министра обороны Йоава Галанта, «Железный купол» морского базирования – это «значительный шаг в развитии обороны страны, который обеспечивает преимущество на море и даёт дополнительные оперативные возможности для борьбы с угрозами в морском пространстве».

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года в Киеве заработала израильская система гражданского оповещения о ракетных ударах.

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