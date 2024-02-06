Командующий ВМС ВСУ: «Крымский мост – покойник. В этом году его не будет»

Командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа считает, что до конца года построенный оккупантами Крымский мост не достоит.

Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

Он утвердительно ответил на вопрос Гордона, можно ли считать Крымский мост потенциально покойником. Гордон спросил: «А вы знаете, как это сделать?» Неижпапа ответил: «Да», – и засмеялся.

«Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно», – сказал он.

Для справки. Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Россию, страна-агрессор РФ начала строить после оккупации полуострова, в 2015 году. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности и законной целью. За время полномасштабной войны на Крымском мосту дважды произошли взрывы. Впервые – 8 октября 2022 года — повреждено железнодорожное полотно моста и разрушено несколько пролётов автомобильной части. Второй взрыв -17 июля 2023 года — серьёзно повреждены два пролёта моста.

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