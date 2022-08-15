В бою погиб 25-летний одессит Владимир Гусев, светлая ему память

14 августа в Одессе прошла церемония прощания с 25-летним военным Владимиром Гусевым, погибшим 10 августа при выполнении боевого задания под Херсоном.

Об этом сообщает Odessa.online.

До войны моряк Владимир Гусев был в рейсе. Но 24 февраля, узнав о нападении РФ на Украину, моряк решил вернуться на родину и записаться в добровольцы.

«Он был очень заводным и весёлым парнем. Защищать нашу страну Владимир пошёл осознанно и отдал за нас самое дорогое – свою жизнь. До полномасштабной войны он получал высшее образование и ходил в рейсы», – рассказал отец Владимира Руслан.

Проститься в бойцом пришло несколько сотен человек.

Как сообщала Одесса News, 20-летний житель села Любополь Визирской сельской громады в Одесском районе Одесской области Андрей Дудниченко погиб, защищая Родину от врага.

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Фото: Odessa Online

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