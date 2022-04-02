Укрзализныця определилась с поездами из Одессы на 2 апреля

Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 2 апреля.

Об этом сообщают Украинские железные дороги.

Так, согласно графика, дополнительный рейс 238/237 отправится из Одессы в Ужгород в 22:32. Эвакуационные рейсы бесплатные.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте УЗ.

График основных рейсов в этот день будет таков:

14:15 — 25/26 Одесса-Главная — Рахов*

18:13 — 77/78 Одесса-Главная — Ковель*

18:22 — 35/36 Одеcса-Главная — Пшемысль*

18:22 — 38/37 Одесса-Главная — Ужгород*

20:49 — 136/135 Одесса-Главная — Черновцы

21:31 — 12/11 Одесса-Главная — Львов*

21:56 — 53/54 Одесса-Главная — Днепр*

21:56 — 563/564 Одесса-Главная — Кривой Ряг*

21:56 — 563/564 Одесса-Главная — Кривой Ряг* 22:03 — 105/106 Одесса-Главная — Киев-Пас*

22:25 — 8/7 Одесса-Главная- Харьков-Пас*

* билеты в продаже

Кстати. Для граждан Украины поездки по железной дороге Польши бесплатны. Воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2 класса TLK и IC могут украинцы, которые пересекли границу с 24 февраля и принадлежат к следующим группам: —

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Посадка в польские поезда — за заранее полученными в кассе или на месте в поезде бесплатными билетами, выдаваемыми при предъявлении паспорта гражданина Украины или Уведомления о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность. Гражданам с инвалидностью также нужно предъявить документы, подтверждающие их инвалидность (украинские – также подходят). Граждане, инвалидность которых видна невооруженным глазом, могут не предоставлять соответствующие документы. Перевозить багаж и животных граждане Украины могут бесплатно. Из Польши украинцы также могут бесплатно выехать дальше за границу, соблюдая те же правила (бесплатные билеты доступны в международных кассах).

2 апреля будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:

Одесса – Вапнярка – Одесса,

Одесса – Балта – Одесса,

Одесса – Раздельная – Одесса,

Одесса – Мигаево,

Одесса — Каролино-Бугаз — Одесса,

Одесса – Колосовка – Одесса.

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